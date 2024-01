PADOVA - La giunta regionale ha approvato la vendita della porzione dell’ex istituto per ciechi Configliachi in via Reni, alla Provincia per 2 milioni e 435mila euro. Se pensiamo che sono appena arrivate ben 6 offerte per aggiudicarsi i lavori sulla porzione comprata dal Comune nel 2022 per 960mila euro si capisce come la sorte di quest’edificio chiuso da vent’anni e diventato di recente la tomba di tre giovani irregolari stia per cambiare radicalmente. La Giunta regionale aveva già deciso tempo addietro la vendita ma per un valore stimato di 3 milioni. Dunque aveva dato mandato all’Ipab sua controllata di agire. La Provincia l’aveva valutato di meno e non era servita a convincerla una perizia terza che confermava l’idea di palazzo Santo Stefano. Del resto non si poteva vendere a meno una cosa autorizzata per un valore superiore. Quindi è servito un ulteriore passaggio in laguna.