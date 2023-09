BRUGINE - Una scuola nuova di zecca: è la media Giuseppe Caron di Brugine, realizzata in classe energetica A4 e inaugurata ieri mattina, alla presenza di cittadini e autorità civili, tra le quali l’assessore regionale Roberto Marcato, la consigliera regionale Elisa Venturini e il vice presidente della Provincia Daniele Canella. Il nuovo edificio si sviluppa su una superficie di circa 1.000 metri quadri suddivisa su due piani, 8 aule totali di cui 6 destinate alla didattica, un laboratorio di scienze e un’aula per gli insegnanti e una per le attività di sostegno. La scuola secondaria ha anche la sala mensa da 85 posti, i locali per il personale ausiliario, un ascensore e il cortile esterno di oltre 500 metri quadrati. Il nuovo stabile è collegato funzionalmente alla parte esistente che è stata oggetto di manutenzione straordinaria e garantirà così gli spazi per laboratori di: informatica, artistica e musica ed ulteriori 3 aule per la didattica.



ECOSOSTENIBILE

L’intero complesso può ospitare fino a 300 alunni. Come detto è un edificio ecosostenibile, dotato anche impianto fotovoltaico, pompa di calore, isolamento a cappotto e illuminazione a led: 2,7 milioni i costi totali, che comprendono anche la demolizione del precedente fabbricato, a fronte dei quali il Comune ha ottenuto contributi per 1,2 milioni, mentre 1,5 milioni sono a carico delle casse comunali.



IL SINDACO

Soddisfatto il sindaco Michele Giraldo: «Quando si ultimano opere così importanti, frutto di sudore e fatica, si ha nel cuore un’immensa sensazione di soddisfazione e gioia. Questa scuola rappresenta un punto di partenza e non di arrivo, guarda al futuro rispettando le tradizioni, è per i ragazzi che dovranno scrivere la storia della nostra comunità, è la scuola che Brugine merita».



NUOVA PRIMARIA

A Tribano invece la campanella della scuola primaria De Amicis è suonata in anticipo sabato mattina, per inaugurare la scuola completamente rinnovata alla presenza del senatore De Poli e di Lorenzina Pulze dirigente dell’Istituto comprensivo di Tribano per ben 11anni che dall’1 settembre è andata in pensione lasciando il posto alla neo dirigente Chiara Martin. Una scuola più bella e sicura, grazie agli interventi di messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico, nuova rete informatica, nuova illuminazione led cappotti e tinteggiatura esterni, la rigenerazione delle schermature solari e la completa riqualificazione dell’annessa palestra con il rifacimento degli spogliatoi della pavimentazione in legno: in questo caso l’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Cavazzana ha fruito di finanziamenti per 868.000 euro sia nazionali che regionali.