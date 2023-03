Scontro furgone-auto, la Lancia Y finisce contro il cancello di una casa

CITTADELLA - Poco prima delle 15 di oggi, 29 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale Valsugana, in località Facca nel comune di Cittadella per un incidente tra un furgone e un’auto finita contro la ringhiera di un’abitazione: ferita l’automobilista. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto la conducente dell’auto, rimasta incastrata. La donna è stata stabilizzata dal personale del Suem e trasferita per accertamenti in pronto soccorso. Illeso l’autista del furgone. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.