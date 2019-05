+++notizia in aggiornamento

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Incidente mortale poco dopo mezzogiorno a Santa Giustina in Colle nel Padovano. Un ciclista si è scontrato con una moto in via Ceccarello ed è morto. La vittima, che ha fatto un volo di una decina di metri, aveva 76 anni, sul posto sta intervenendo la polizia locale.