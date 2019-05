SANTA GIUSTINA IN COLLE - Incidente mortale ieri mattina poco prima delle 11 a Santa Giustina in Colle in via Ceccarello, la strada che taglia l'Ostiglia. Ha perso la vita Luigi Tadiello, 76 anni, di Padova, sposato, con due figli. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese del vicecomandante Luca Meneghini, la vittima si trovava in bicicletta lungo l'Ostiglia per una pedalata prima di far rientro a casa per il pranzo. Arrivato all'altezza di via Ceccarello è sceso dalla bici per attraversare sulle strisce la strada e riprendere il tratto ciclopedonale. Pochi istanti dopo è stato falciato da un motociclista, P.A.V., romeno di 28 anni, residente a Loreggia che si trovava in sella ad una Suzuki 600. L'impatto è stato devastante, il ciclista è stato proiettato ad oltre dieci metri dal luogo dell'impatto. Anche il centauro è finito a terra dolorante. I primi soccorritori accorsi si sono subito resi conto che il pensionato era in condizioni disperate.





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO