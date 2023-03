Rubano. Saltano la scuola e vanno a rubare nei negozi: quattro 15enni finiscono nei guai

RUBANO (PADOVA) - Hanno marinato la scuola per andare a rubare in un negozio. Quattro ragazzini di 15 anni sono finiti nei guai.

I ragazzi, tutti italiani residenti a Piazzola sul Brenta, avrebbero dovuto andare a scuola. E invece hanno preferito saltare le lezioni. E giusto per non farsi mancare nulla sono entrati in un negozio e hanno rubato cosmetici per un valore di 30 euro. Il titolare non appena se ne è accorto ha allertato i carabinieri della stazione di Sarmeola che hanno rintracciato i 15enni poco dopo: nel frattempo avevano derubato anche un negozio di generi alimentari. La merce è stata restituita e i ragazzini sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.