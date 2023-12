Padova. Addio a Roberto Marchesini, ex titolare della storica valigeria. I colleghi: «Un maestro di eleganza»

PADOVA - Si è spento ieri all'improvviso Roberto Marchesini, 58 anni, persona molto conosciuta in città e fino a circa un anno fa titolare della storica valigeria Marchesini di via San Fermo.

Marchesini è stato uno dei primi commercianti ad aderire all'Acc, così lo ricorda il presidente Massimiliano Pellizzari: « Te ne sei andato in silenzio. Ti immagino già in paradiso a vendere qualche valigia o qualche borsa, con lo stile e la raffinatezza che ti contraddistinguevano. Sei stato un amico, un collega, un confidente, sei stato compagno di mille battaglie. Avevi lo sguardo acuto, il sorriso ironico. Dietro il tuo banco nel negozio storico di via San Fermo eri un vero artista, un maestro, cultore dell'eleganza e dell'esclusività. Ci mancherai». Una persona educata, un grande amico, sempre in prima linea nella lotta per salvaguardare il commercio, come ricorda Vanda Pellizzari: «Amava il suo lavoro, che aveva deciso di lasciare anche a causa della crisi. Il suo era uno dei negozi storici della città presente in città, fondato dal nonno».