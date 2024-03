Ultras padovani scambiano tifosi della Clivense per quelli del Venezia. Rissa in autogrill, emessi sei Daspo

PADOVA - L'incontro è avvenuto in autogrill vicino a Brescia. Da una parte i tifosi della Clivense, di ritorno da Legnano, dopo il match di domenica conclusosi con la vittoria della squadra veronese, dall'altra un gruppo di sostenitori del Padova, in viaggio verso Monza Brianza per l'ultima partita contro il Renate.

Cosa è successo

Con la Questura gli ultrà del Padova avevano concordato la sosta in un preciso autogrill, ma all'ultimo hanno cambiato preferendo fermarsi in un altro sull'autostrada A4 in provincia di Brescia. Fino a qui nulla che potesse destare il rischio di uno scontro. Il guaio però è stato all'arrivo, quando i tifosi della squadra patavina si sono trovati faccia a faccia con i sostenitori della Clivense. Il problema? Un fraintendimento. Un errore commesso dagli ultrà padovani, che hanno scambiato i tifosi della Clivense per sostenitori del Venezia, che a loro volta stavano rientrando dalla trasferta di Como.

Le due fazioni si sono scontrate prima che venisse chiarito l'equivoco. Sono stati elevati sei daspo nei confronti di alcuni big degli ultrà del Padova.