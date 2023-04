Folata di vento chiude la porta: la mamma resta fuori con il bimbo di un anno solo dentro casa

ARZERGRANDE (PADOVA) - Una folata di vento e la porta d'ingresso che si chiude improvvisamente. Una mamma disperata fuori casa e un bimbo di un anno all'interno. Si sono vissuti momenti di apprensione oggi, 24 aprile, alle 9,15 del mattino. La giovane mamma, in preda al panico, ha subito chiesto aiuto ad alcuni vicini di casa che le hanno prestato un telefono per chiamare il 115. In pochi minuti in via Milani ad Arzergrande, nel popoloso quartiere di Vallonga, è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco. Gli operatori in pochi minuti sono riusciti ad aprire la porta. Il piccolo seduto sul divano alla televisione, probabilmente non si è neppure accorto del trambusto che poco prima si era creato. La mamma, dopo il grande spavento, l'ha potuto riabbracciare. Poi ha ringraziato i pompieri per il loro tempestivo intervento che le ha consentito di riabbracciare il proprio figlio senza che accadesse qualcosa di grave.