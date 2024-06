PADOVA - L'Arma dei carabinieri festeggia oggi, 5 giugno, i 210 anni dalla sua fondazione. E a Padova la ricorrenza sarà celebrata con la cerimonia militare, presieduta dal comandante interregionale carabinieri Vittorio Veneto generale di corpo d'armata Maurizio Stefanizzi: l'appuntamento è per le 18.30 in piazza dei Frutti, alla presenza di autorità civili e militari.

La fondazione dell'Arma dei carabinieri

Sebbene l’Arma dei carabinieri sia stata fondata da re Vittorio Emanuele I il 13 luglio 1814, la data che è stata scelta per celebrare la sua fondazione è il 5 giugno, quando, nel 1920, la bandiera dell’Arma ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Valor Militare per il comportamento tenuto dai carabinieri nel corso della prima guerra mondiale in memoria dei sacrifici compiuti, dei risultati conseguiti e l’impegno a tutela delle comunità.

La cerimonia a Padova

Ad aprire lo schieramento, che sfilerà da piazza della Repubblica fino a piazza dei Frutti, la Fanfara della Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze seguita da un battaglione di formazione al comando del tenente colonnello Alessandro Mingozzi, articolato su più blocchi: una rappresentanza degli allievi ufficiali dei carabinieri dell’Accademia Militare di Modena, i comandanti di stazione in rappresentanza delle 269 stazioni carabinieri dipendenti dal comando legione “Veneto” e una compagnia composta dai militari della linea territoriale in grande uniforme speciale, a seguire una compagnia composta da personale in forza ai vari reparti di specialità, quali carabinieri forestali, carabinieri di quartiere, carabinieri del servizio navale, carabinieri sciatori, carabinieri delle squadre operative di supporto e delle aliquote di primo intervento, tutti con l’uniforme di servizio e una compagnia carabinieri della linea mobile in tuta da ordine pubblico.

Alla cerimonia prenderanno parte i Labari del nastro azzurro, del nastro verde e delle associazioni combattentistiche e d’Arma seguiti da una rappresentanza dell’Opera nazionale assistenza orfani militari dell’Arma dei carabinieri; i gonfaloni della Regione del Veneto, della Provincia di Padova e del Comune di Padova e il gonfalone dell’Università di Padova, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare. I reparti renderanno gli onori alla bandiera di guerra del 4° Battaglione carabinieri “Veneto” e al generale di corpo d’armata Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale carabinieri “Vittorio Veneto”, che passerà in rassegna lo schieramento accompagnato dal generale di brigata Giuseppe De Liso, comandante della legione carabinieri “Veneto”.

Uniformi e auto storiche

Nell’occasione sarà allestita sul Liston presso il negozio di abbigliamento Pavin, una vetrina dell’Arma dei carabinieri nella quale si potranno ammirare due uniformi storiche ed alcuni cimeli. In via VIII febbraio vicino al municipio saranno esposte le autovetture storiche dell’Associazione nazionale carabinieri “Pastrengo”, nello specifico un’Alfetta, una Giulia (vecchio modello) ed una Fiat Campagnola.