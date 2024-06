MESTRE - Hanno sentito quegli strani rumori che arrivavano da fuori, dal cortile retrostante di una di quelle case sfitte da chissà quanto tempo. E poi i colpi per scardinare la portafinestra che si è aperta come una scatoletta di latta, dopo aver alzato senza particolari problemi le tapparelle in plastica leggera. Sono case popolari, del resto, ma in un quartiere che, dopo aver debellato con fatica il problema delle occupazioni abusive, non vuole ricascarci. E così i vicini di casa, messo il naso fuori e dopo aver visto quel magrebino che armeggiava per occupare l’alloggio comunale, sono scesi in strada facendo scattare l’allarme. In una trentina si sono piazzati davanti all’abitazione, e sono rimasti lì fino a sera anche dopo l’arrivo delle pattuglie della polizia e dei vigili. L’abusivo era già dentro, con la compagna e una bimba di poco più di un anno, ma gli abitanti non si sono mossi di un centimetro. «Non ce ne andremo fino a quando non li farete andare via», hanno detto in coro agli agenti. E, dopo un braccio di ferro di tre ore terminato dopo le 21 di lunedì, hanno ottenuto quello che volevano: la casa è stata sgomberata e, ieri, il Comune ha fatto murare l’ingresso per evitare altre occupazioni.

L'allarme e la voce che si sparge per il quartiere

Il “Rione Pertini” è un quartiere praticamente solo residenziale (tolto un bar, il market, la farmacia e un’edicola), grande come un paese, con i suoi cinquemila abitanti. Case su case, come nel ragazzo della via Gluck, con intere fette di proprietà comunale, altre dell’Ater veneziana, altre ancora costruite da cooperative private. Eppure, in quello che potrebbe apparire come un delirio urbanistico, qui si conoscono e si salutano tutti. Un miracolo. «Tutto è iniziato attorno alle 18 - racconta Giorgio Rocelli, presidente del Comitato Quartiere Pertini, gruppo che è il punto di riferimento per l’intera comunità -. Probabilmente quegli abusivi sapevano che sarebbe stato facile entrare in quell’appartamento. Ma appena i residenti delle case di fronte si sono accorti dell’effrazione, è partito il tam tam». «Presto, venite in strada, stanno occupando una casa in via Gavagnin» hanno iniziato a messaggiarsi gli abitanti. Altri hanno subito chiamato i numeri di emergenza chiedendo l’intervento della polizia («abbiamo dovuto provare e riprovare più volte», raccontano), ma soprattutto hanno chiamato il “loro” comitato perché, oltre a quell’uomo con la compagna e la bimba, nel cortile dell’appartamento al pianterreno erano già magicamente arrivati due letti in legno, pronti per essere portati all’interno dell’alloggio.

L'assalto dei vicini

La tensione si è quindi alzata, con la polizia e i vigili che ancora non arrivavano. La donna con la figlia avevano scavalcato il basso muretto del cortile, mentre il magrebino faceva avanti e indietro probabilmente alla ricerca di altre cose da portare nell’abitazione. Si arriva anche allo scontro, per fortuna solo verbale, filmato dai cellulari dei residenti in strada. «Voi razzisti! Questa non è casa tua! Cosa c’entrate?», urla il tunisino alla gente del “Pertini” che difende un bene pubblico. Rocelli, 77 anni ma con l’energia e il coraggio di un ragazzo, gli resta fermo davanti rispondendo colpo su colpo, fino a quando giungono sul posto due pattuglie della polizia locale ed una della polizia. E qui comincia la “trattativa” per invitare quella famiglia ad uscire. Di mezzo, però, c’è una bimba in tenerissima età, per la quale va garantita una sistemazione. «Noi non ci muoviamo fino a quando quelli non se ne vanno. In questo quartiere ne abbiamo visti fin troppi di abusivi rimasti qui per settimane. Mesi. Anni», sbottano gli abitanti. E così si muove anche il servizio “Pronto Intervento sociale” del Comune di Venezia che trova una sistemazione per la notte ai tre, finalmente convinti ad andarsene. E ieri sono arrivati gli operai per murare porte e finestre.

«Dobbiamo prima di tutto ringraziare gli abitanti che hanno segnalato immediatamente l’occupazione, perché solo se si interviene subito grazie ad una denuncia tempestiva si riesce ad evitare l’ingresso degli abusivi - sottolinea l’assessore veneziano alla Casa e ai Servizi sociali, Simone Venturini -. Questa famiglia non era conosciuta in quanto non aveva mai chiesto aiuto ai Servizi sociali. Una cosa è certa: è intollerabile usare i bambini come “scudi”».