PADOVA - Tenta di difendere il suo cagnolino dalle grinfie di un pastore australiano e a sua volta viene morsicata ad una mano. Brutta avventura ieri mattina poco prima delle 8 in via Matteotti per una ragazzina di 15 anni. Stava facendo fare una passeggiata al guinzaglio il suo amico a quattro zampe quando, secondo la ricostruzione, da dietro è sopraggiunto il pastore che nel frattempo è sfuggito al controllo della sua padrona.

Pastore australiano aggredisce un cagnolino

Il pastore ha aggredito il cane di piccola taglia mordendolo al ventre e ad una zampa. La giovane nel tentativo di dividere i due animali, è caduta a terra venendo a sua volta morsa alla mano destra. Non appena la situazione si è tranquillizzata, la vittima ha subito contattato la madre. Giunta sul posto la donna ha rintracciato la padrona del pastore australiano per i chiarimenti del caso e soprattutto per capire se il suo cane era in regola con tutte le vaccinazioni. In preda allo spavento, ma anche ai dolori alla mano attinta dal pastore, la giovane è stata accompagnata al pronto soccorso dove è stata medicata e giudicata guaribile di sei giorni.

Ragazzina morsa alla mano

La mamma della ragazzina ferita terminati gli accertamenti della figlia si è diretta negli uffici della questura dove ha formalizzato la denuncia. Non è dato sapere cosa abbia scatenato la rabbia del pastore, sta di fatto che con una mossa fulminea è riuscita a liberarsi dal guinzaglio e ha attaccato il cagnolino dell'adolescente. Quest'ultima senza rendersi conto dei rischi a cui è andata incontro, ha cercato disperata di dividerli temendo per le sorti del suo amato cane. É stato proprio in quel momento che con uno strappo il pastore le ha fatto perdere l'equilibrio gettandola a terra. A giochi fatti la situazione poteva complicarsi ulteriormente. A parte il grande spavento sia la ragazzina che il suo amato cagnolino guariranno in pochi giorni. La scena è avvenuta davanti a numerosi testimoni che a quell'ora si stavano affrettando a fare colazione per poi recarsi sul posto di lavoro. La padrona del cane aggressore sarà ora chiamata a fornire le opportune spiegazioni e l'animale per ovvi motivi dovrà sottoporsi a tutti gli accertamenti comportamentali del caso.