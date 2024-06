CADONEGHE (PADOVA) - I contendenti sono gli stessi, ma questa volta a parte invertite rispetto al processo sullo scandalo dei velox di Cadoneghe incardinato in udienza preliminare che vede come principale imputato l’ex comandante facente funzioni della polizia locale, Giampietro Moro, e come parte offesa il Comune di Cadoneghe, schierato dal sindaco Marco Schiesaro contro il suo ex comandante dei vigili. Perché nel nuovo fascicolo aperto al quarto piano del palazzo di Giustizia di Padova, a essere indagato è proprio il primo cittadino - uscente e ricandidato alle prossime elezioni - Marco Schiesaro. Diffamazione a mezzo stampa, l’accusa, mentre la persona offesa è proprio l’ex capo della polizia locale, Giampietro Moro.

Sindaco denunciato per diffamazione

L’incartamento nasce da una denuncia che lo stesso Moro ha depositato in procura il 5 dicembre per replicare, utilizzando le vie legali, a un’intervista che il sindaco Schiesaro ha rilasciato il 19 ottobre 2023 a un quotidiano locale. Nell’intervista il primo cittadino bollava come “fake” alcune notizie contenute in una relazione che il numero uno della polizia locale aveva depositato alcuni giorni prima (il 16 ottobre) sui velox contestati installati dal Comune lungo la strada regionale 307. Nella denuncia-querela Moro dice che Schiesaro “mi addebitava” in una serie di interviste “responsabilità amministrative, presunte omissioni e altre condotte inveritiere al fine di dichiarare la propria estraneità rispetto al cosiddetto “scandalo autovelox”".

Le accuse dell'ex comandante dei vigili

Centro dell’esposto - quindi ennesimo terreno di scontro tra i due - è però la relazione portata da Moro in Municipio. “Nell’articolo (del 19 ottobre 2023, ndr) si legge come il sindaco Schiesaro avrebbe dichiarato di aver già portato tale documento ai carabinieri ed essere - continua la denuncia - in procinto di portarlo in procura in quanto la relazione sarebbe piena di “fake”. Documenti contraffatti, persino screenshot di conversazioni Whatsapp create ad arte”.

Altro perno della tesi di Moro, un messaggio con il quale il capo di vigili lo informava che nella prima ora e mezza di prova i rilevamenti di infrazioni erano stati 315. “Ai giornalisti il sindaco diceva “Io non ho questa conversazione nel cellulare” avanzando - scrive ancora Moro - anche l’ipotesi di una manipolazione della stessa schermata “per screditare ulteriormente il sindaco su questa vicenda””. Ma, continua l’esposto “la perizia informatica richiesta sul mio cellulare (di Moro, ndr) attesta come tale messaggio non solo sia stato ricevuto in data 20 giugno 2023 ma anche come il sindaco abbia risposto con quattro messaggi” tra cui “I primi gg o mese sarà un disastro”.

Contattato ieri, Schiesaro ha detto «di non sapere nulla né della denuncia di Moro né tantomeno del fatto di essere indagato. Per presentare la candidatura a sindaco ho fatto e pubblicato il Casellario Giudiziale dal quale non risulta nulla».