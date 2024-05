PADOVA - Flessibilità è la parola d'ordine per i laureati di oggi, che nel lavoro dei sogni cercano soprattutto equilibrio con la vita privata, possibilità di formazione e, naturalmente, uno stipendio adeguato. È quanto raccontano le migliaia di ragazzi che ieri hanno affollato, come ogni anno, il tradizionale career day "Università Aperta", giunto ormai alla sua diciannovesima edizione. L'evento, che si è svolto nel padiglione 11 della fiera, è un incontro tra studenti e aziende, per facilitare l'orientamento dei ragazzi che si apprestano ad entrare, di solito per la prima volta, nel mondo del lavoro. Quest'anno, come già in passato, oltre alle aziende erano presenti anche alcune agenzie della rete Eures, per favorire le esperienze e le opportunità all'estero. Tra gli enti pubblici si è affacciato invece per la prima volta il Comune di Padova, che al proprio stand ha illustrato le attuali due opportunità di inserimento (come Funzionario informatico e come Istruttore amministrativo contabile). Grazie ad un accordo in corso di perfezionamento, inoltre, laureande e laureandi avranno l'occasione di intraprendere un percorso di formazione e inserimento lavorativo come funzionario informatico, anche senza avere ancora conseguito la laurea. «Il career day Università Aperta - commenta Andrea Gerosa, delegato all'orientamento, tutorato e placement dell'Università di Padova - è un'importante occasione per incontrare, nel corso di una sola giornata, il personale di oltre 100 aziende ed enti alla ricerca di giovani da inserire nel proprio organico. I partecipanti possono quindi conoscere meglio il mondo del lavoro, trovare occasioni per il proprio tirocinio o per un'offerta di lavoro o semplicemente approfondire i possibili sbocchi professionali del proprio corso di studi». Presente fra i tanti anche uno stand dedicato alla revisione dei curriculum vitae, dove ottenere qualche suggerimento e consiglio per rendere il proprio più chiaro e funzionale.

Flessibilità ed equilibrio con la vita privata

Migliaia i ragazzi arrivati in fiera per cogliere l'opportunità di un colloquio, o anche solo per guardarsi intorno. Quest'anno, forse, rispetto al passato i numeri erano lievemente più bassi rispetto al solito a causa delle numerose chiusure stradali per il Giro d'Italia. «Sono venuto soprattutto per guardarmi intorno - racconta Clinton Eke, al terzo anno di Ingegneria Gestionale - perché in realtà non ho assolutamente le idee chiare sul mio futuro. Anzi in realtà un'idea ce l'ho: mi piacerebbe fondare una startup con altri due colleghi, ma è ancora tutto da definire. Da un buon lavoro cerco soprattutto uno stipendio adeguato e un buon equilibrio con la vita privata, per mantenere il giusto tempo da dedicare alla mia famiglia». Della stessa idea Giulia Filipuzzi e Lucia Lambertucci, entrambe al secondo anno del corso magistrale in Business&Administration (Economia). «Non ho molta esperienza lavorativa - dice Lucia - ma conosco il rapporto con il lavoro che hanno i miei genitori, in particolare papà ha un ruolo di responsabilità che richiede molta presenza. Se penso al mio futuro, vorrei mantenere più flessibilità».

Lavorare all'estero

Entrambe le ragazze sono alla ricerca soprattutto di un tirocinio all'estero: «Fa sempre una buona impressione sul curriculum, non solo in termini di esperienza ma anche di competenze trasversali». Ha idee molto definite, invece, Leonardo Tessari, neoingegnere biomedico: «Sicuramente cerco lavoro in ambito medicale - spiega - e ho già individuato alcune aziende dove mi piacerebbe poter entrare, purtroppo però al momento non ci sono aperte posizioni per una figura con la mia formazione. Dalla mia prima esperienza lavorativa mi aspetto un'esperienza formativa che mi permetta di mettere a frutto quanto studiato».