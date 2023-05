PADOVA - Continua la linea dura del Comune nei confronti dei "furbetti dei rifiuti" e il conducente di un furgoncino viene pizzicato mentre abbandona in strada un vecchio water. In pochi giorni, grazie alle telecamere dei vigili, in riviera Paleocapa sono state elevate ben 13 multe. Vita sempre più difficile per chi, ignorando non solo le leggi che normano il conferimento ma anche le più elementari regole di convivenza civile, deposita ogni tipo di spazzatura negli spazi pubblici.

E c'è chi abbandona un water per strada

Esasperati dai frequenti abbandoni di immondizie fuori dai contenitori in riviera Paleocapa, alcuni residenti della zona, nei giorni scorsi, si sono rivolti alla polizia locale. La Squadra tutela ambientale, così, è intervenuta posizionando una videocamera mobile grazie alla quale ha accertato ben 13 violazioni al Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani. Più precisamente, sono state elevate 7 multe per conferimenti al di fuori dei contenitori dei rifiuti e 2 violazioni per conferimenti al di fuori della zona di residenza. Sono state inoltre notificate 3 ammende per conferimento di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale e una violazione per conferimenti di rifiuti speciali. Sono state così elevate sanzioni per un importo totale di circa 2.500 euro.

Il Comune pone l'accento sull'abbandono a fianco dei cassonetti di un wc, un oggetto che deve essere smaltito esclusivamente presso il Centro di raccolta rifiuti ingombranti, insoliti e pericolosi della Zip di corso Stati Uniti. Al trasgressore, un uomo residente in provincia di Padova, sono state contestate più violazioni per un importo complessivo di 650 euro.

L'ordinanza

«Non daremo tregua a queste persone incivili finché il fenomeno non sarà totalmente eliminato - ha commentato ieri l'assessore alla polizia locale Diego Bonavina -. Non è possibile accettare che per maleducazione, pigrizia e menefreghismo, ci siano persone che abbandonano rifiuti in questo modo. Lo smaltimento anche di oggetti ingombranti è semplicissimo, così come non c'è ragione di abbandonare i rifiuti accanto ai contenitori anziché dentro. Con la telecamera mobile di sorveglianza abbiamo decuplicato le multe e continueremo ad essere inflessibili. Ringrazio gli agenti della Squadra tutela ambientale per l'ottimo lavoro che stanno compiendo».

Proprio per contrastare questa pratica il sindaco Sergio Giordani l'anno scorso ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente, che vieta espressamente, in tutto il territorio comunale, di abbandonare e depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere sul suolo pubblico, ma anche di immetterli nelle acque superficiali o sotterranee e con modalità differenti da quelle stabilite per la raccolta dei rifiuti. Il dispositivo vieta inoltre il conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale e il conferimento di rifiuti solidi urbani al di fuori degli appositi contenitori sul territorio comunale, e di sporcare o danneggiare il suolo pubblico con rifiuti di ogni genere. Questo dispositivo si inserisce nell'ambito del più ampio progetto denominato "No abbandoni" che è stato approvato dal Consiglio di bacino Padova Centro da poche settimane e che verrà attuato in collaborazione con altre amministrazioni del territorio e con i Comuni di Abano Terme, Albignasego, Casalserugo e Ponte San Nicolò e con il coinvolgimento degli altri comuni facenti parte del Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti, anche con l'acquisto di ulteriori fototrappole.