Loreggia. Abbandona sacchi di rifiuti lungo un canale di scolo. Scoperto e multato 24enne grazie alle telecamere

LOREGGIA - Multato dalla Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese per abbandono abusivo di rifiuti un giovane 24enne originario dell'Est ma residente da anni a Loreggia. È successo ieri, 1 febbraio. Il giovane, dopo aver passato le vacanze natalizie nel suo paese di origine, al ritorno in Italia ha trovato i contenitori condominiali pieni, per cui si è disfatto di quattro sacchi di rifiuti domestici gettandoli nel fossato di scolo delle acque che scorre accanto a via Ferrovia, una zona di campagna fuori dal centro abitato e poco frequentata.

Una residente però ha notato la presenza dei quattro sacchi neri nel canale e ha segnalato il fatto ad una pattuglia della Polizia Locale in transito nella zona. Gli agenti, dopo aver preso atto dell'abbandono dei rifiuti, hanno subito chiamato gli operai del Comune per recuperare i sacchi. Grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, la Polizia Locale è così riuscita in pochi giorni a risalire al responsabile dell'abbandono. I quattro sacchi in nylon nero contenevano bottiglie di vetro, involucri di vario tipo, rifiuti domestici vari e anche degli imballaggi riconducibili al trasgressore. Di fronte alle evidenze raccolte dagli agenti della Federazione, lo straniero ha ammesso le sue colpe. Ai sensi del nuovo regolamento di Polizia Urbana, l’abbandono incontrollato di rifiuti sull'area pubblica prevede una sanzione di 150 euro. A questa multa si devono aggiungere anche altri 150 euro per aver ostruito con i sacchi di nylon abbandonati il regolare deflusso delle acque del fossato. Il giovane, se vorrà, potrà avvalersi della facoltà di commutare la sanzione pecuniaria in un'attività socialmente utile a beneficio della comunità.