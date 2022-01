Professione Profumo, corso di alta specializzazione di 78 ore dell'università

PADOVA - L’Università di Padova ha organizzato il corso di Alta Formazione “Professione Profumo: dalla creazione al mercato”, un percorso didattico specialistico inedito dedicato ai professionisti del settore della profumeria. Nell’anno in cui cade l’800. anniversario della sua fondazione, il Bo lancia un programma formativo inedito a supporto di un settore imprenditoriale estremamente dinamico ma anche altamente specializzante, quello della profumeria.

Il corso è progettato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” in collaborazione col Dipartimento di Scienze del Farmaco e con Mavive, azienda storica del settore. Si tratta di un programma formativo che segue l’esperienza ormai ventennale di eccellenza del Master Business and management Frangrance and Cosmetics del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di Padova con il Dipartimento di Farmacia, ISIPCA (Institut Supérieur International du Parfum e de la Cosmétique Aromatique Alimentaire) e l’Università di Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines che ogni anno attira studenti da tutto il mondo.

Il corso erogherà 78 ore di didattica in modalità duale (presenza e online) con frequenza il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina e pomeriggio, quindi particolarmente adatto a studenti lavoratori. In aula si alterneranno docenti dell’Università degli Studi di Padova, ricercatori, manager, consulenti e imprenditori con una approfondita competenza ed esperienza internazionale nel settore della profumeria.

Il Corso di Alta Formazione si svolgerà tra marzo e luglio 2022, mentre le preiscrizioni sono già aperte e devono pervenire entro il 21 febbraio 2022 al seguente link https://www.economia.unipd.it/home-futuri-studenti/corsi-alta-formazione/professione-profumo-dalla-creazione-al-mercato