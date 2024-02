Università. Luigi, 25 anni, nominato il nuovo tribuno della goliardia padovana

PADOVA - Oggi, 8 febbraio, come da tradizione è stato nominato il nuovo tribuno della goliardia padovana: è Luigi Ciulla, 25 anni, studente in Scienze e cultura della Gastronomia.

Per l'Università di Padova oggi è il primo giorno dell'802 esimo anno accademico. La tradizione dell'8 febbraio risale al 1848, quando gli studenti del Bo guidarono l'insurrezione antiasburgica che aprì la stagione del risorgimento italiano. Il nuovo tribuno, Versival D. Miotis Terzo, viene nominato a mezzogiorno e 69 secondi, come prescrive la tradizione ai rintocchi della campana di Palazzo Bo, dal tribuno uscente Virgilia.

«Nomino tribuno per l'802 esimo anno a Bove condito (dalla nascita del Bo ndr) Pacciani». Pacciani è il nome del tribuno prima di assumere la carica, Versival (nome da tribuno) è dell'ordine del Vespertilio, lo stesso ordine dell'ex tribuno Virgilia. «Lo spirito goliarda nel 2024 consiste nel mantenere le tradizioni e promuovere la cultura universitaria nei giovani che iniziano l'università». Sono queste le parole con cui il nuovo tribuno inaugura il suo mandato nel secondo anno del IX secolo del Bo. Dopo la nomina tutti i goliardi di tutte l'età si riversano da Mario Bovis, il bar di Palazzo Bo, a brindare alla salute del nuovo tribuno con Morandini e Polifonico, gli aperitivi tipici della goliardia. Presenti per l'occasione tutti gli ordini goliardi padovani (Giarda, Spiga, Predoni, Folpo) oltre a rappresentanti della goliardia di Bologna, Ferrara, Genova, Modena e Roma. Domani ci sarà la cerimonia ufficiale dell'ateneo, in aula Magna la rettrice Daniela Mapelli e dal guardasigilli Carlo Nordio.