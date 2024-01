PADOVA - Ammontano complessivamente a più di 20 milioni i bandi per il complesso Vallisneri del Bo. Il polo multifunzionale dell’ateneo padovano, centrale per i dipartimenti di Biologia, Medicina molecolare e Scienze biomediche, è interessato da numerosi lavori di manutenzione e ammodernamento, importanti per il futuro della ricerca scientifica in città.

Il complesso di sette piani sul lungopiovego necessita infatti di importanti lavori che riguardano gli impianti elevatori, elettronici, termomeccanici e Il sistema antincendio. I lavori sono in parte già avviati e in parte in attesa che imprese partecipino alle gare di appalto, tutte consultabili sul portale di ateneo. Per completare gli interventi al Vallisneri l’ateneo stima serviranno almeno due anni.