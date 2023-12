PADOVA - Ennesimo studentato, stavolta a ridosso delle mura del ‘500 in via Sarpi. È il progetto presentato dalle ditte Incos Italia e Agrifutura nel terreno che si trova a destra del cavalcaferrovia Sarpi-Dalmazia. Un assetto urbanistico vidimato nel ‘99 e che ha portato negli anni alla costruzione dell’Eurospin e dell’ipermercato Rossetto (4.500 metri quadrati).

DUE PALAZZI

Nel lotto di terra rimasto fra via Zancan e il ponte nasceranno altri due edifici. Ma la Giunta ieri ha concesso una variazione alla percentuale di destinazione d’uso riducendo il residenziale al 47 per cento e aumentando il turistico ricettivo al 53 per cento. In quest’ultimo risiede la possibilità di fare uno studentato. Siamo nell’ordine di 452 posti su un volume complessivo di 31mila metri cubi che corrispondono a circa 9-10 piani fuori terra. Mentre l’altro edificio sarà di 4-5 piani con poco più di 20mila metri cubi. Siccome per fare il cambio di destinazione d’uso e spostare le volumetrie da un edificio all’altro occorre approvare un Piano urbanistico attuativo, il voto finale lo darà il consiglio comunale.

LE CONTROPARTITE

Il Comune però ha ottenuto delle contropartite, ne riferisce l’assessore all’Urbanistica Andrea Ragona: «Premetto che già nel 2021 il progetto urbanistico è stato aggiornato diminuendo la cubatura. Per il resto negli accordi presi è scritto che l’8 per cento dei posti letto, ovvero 35, andranno in convenzione con l’Esu mentre nella parte residenziale una percentuale di quasi il 50 per cento andrà in edilizia convenzionata ovvero con affitti agevolati. I privati inoltre cederanno la fascia di terreno prospiciente le Mura che diventerà Parco e si faranno carico di una pista ciclabile in attraversamento, rimuovendo l’asfalto della vecchia via Sarpi». Il nuovo assetto sarà approvato in uno dei primi Consigli del 2024 e dopo la firma della convenzione i cantieri potrebbero partire in estate.

IL PANORAMA

Per quanto riguarda il panorama del pubblico si può essere sicuri del recupero dell’ex collegio Ederle in via Belzoni e dell’ex collegio Meneghetti a cui si aggiunge la ristrutturazione della ex Fusinato da parte dell’Università. Più la residenza in via Campagnola, 90 posti recentemente annunciati. L’altra certezza sono i 204 alloggi in via Delù già aperti con il Fondo Erasmo (Cdp). Altri 109 posti per studenti si aggiungeranno ai 1.300 già gestiti dall’Esu per trasformare il collegio Missioni africane dei comboniani in via S. Giovanni da Verdara grazie ai 5 milioni di euro che l’ente regionale ha chiesto al Pnrr.

Nel campo dei privati è in lavorazione lo studentato da 400 posti in via Belzoni 87, al posto dell’ ex convitto di suore Sacro Cuore. L’hanno comprato due fondi israeliani per 20 milioni. Group Reside Etudes riqualificherà l’ex sede della Cooperativa tipografica in via Sarpi, investendo 6 milioni entro il 2024 (200 posti). Procedure completate tra le vie Ariosto, Turazza e Pellizzo dove al posto di uno dei palazzi dell’Alleanza sorgeranno residenze per 230 studenti. Se ne occupa la Phoenix srl di Bolzano. Sono in attesa dei permessi quello davanti alla Chiesa della pace (ex Ifip) da 450 posti a cura della padovana Industrie edili holding e lo studentato all’ex Pp1 nel quadrilatero compreso fra via Valeri e via Trieste: 500 posti a cura di un fondo inglese Stonehill.

Anche i proprietari dell’ex hotel Abritto al Borgomagno hanno annunciato di ricavarne 120 posti per studenti. Finint Investments Sgr attraverso il fondo Pitagora ha acquistato nel dicembre del 2022 un immobile in piazza Giovanni XIII per realizzare 120 posti letto. All’ex Provveditorato a Pontecorvo il fondo immobiliare inglese Setha ha comprato l’edificio per 4,4 milioni di euro per farci 170 posti alloggio con camere singole.