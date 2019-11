Mega truffa Venice, la rivelazione: «Il tesoro di Gaiatto è in Croazia»

di Gianluca Amadori

PORDENONE - Fabio Gaiatto, il trader finanziario condannato ad oltre 15 anni di reclusione per una truffa milionaria ai danni di numerosi risparmiatori ha ingenti somme di denaro ancora nascoste all’estero, in Croazia. Lo sostiene il consulente del lavoro di Torre di Mosto, Angelo Di Corrado, in un interrogatorio sostenuto nel marzo del 2019, nell’ambito dell’inchiesta per la quale è stato arrestato lo scorso febbraio, quella sulle infiltrazioni della camorra nel Veneto orientale e sul boss Luciano Donadio, per...