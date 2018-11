di Giuliano Pavan

PORDENONE - Altri 370mila euro sotto sequestro. É il controvalore dicheha acquistato il 19 febbraio scorso in Croazia, precisamente a Prnjani (Porgnana), località del Comune dinell’entroterra istriano, lungo la strada che da Pola porta a Fiume. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è scattato nell’ambito del secondo filone dell’inchiesta sul trader 43enne di Portogruaro, a cui a inizio novembre è stata notificata in carcere un’ulteriore misura cautelare per le ipotesi di reato di autoriciclaggio e abusivismo bancario.