Picchia la moglie al parco di Fontaniva, 44enne denunciato: non era la prima volta che la maltrattava

FONTANIVA - Erano al parco, hanno iniziato a litigare. Lui l'ha colpita al volto senza pietà, facendola finire in ospedale. E non era la prima volta. La scorsa notte, 7 agosto, un 44enne originario della Nigeria, residente a Vigonovo, si trovava al parco Brenta Viva di Fontaniva con la moglie. I due hanno iniziato a discutere, i toni si sono alzati. E poi si sono alzate le mani.

APPROFONDIMENTI CASTELLO DI GODEGO Il maniaco del sentiero degli Ezzelini in silienzio davanti al... PADOVA Padova, picchia e isola la madre anziana, dopo la condanna non si... SAN DONà DI PIAVE Costringe la compagna a fare sesso, quarantenne a processo per... PADOVA Non accetta la separazione dalla moglie, la minaccia anche con...

L'uomo l'ha picchiata selvaggiamente causandole ferite refertate con 30 giorni di prognosi al pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera. I carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato l'uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari dell'Arma hanno poi scoperto che non era la prima volta che la picchiava ma la donna non ha mai denunciato. Il 44enne è stato sottoposto anche alla misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare.