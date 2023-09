ESTE (PADOVA) - Il comitato tecnico nazionale Mab Unesco ha approvato ieri la candidatura del parco regionale dei Colli Euganei a Riserva della biosfera. Lo comunica lo stesso presidente della Regione, Luca Zaia, che in una nota esprime la propria soddisfazione per questo importante passaggio, un tassello che si aggiunge ad un percorso partito anni fa e quasi prossimo al traguardo finale. «È un percorso che stiamo sostenendo, assieme al Parco, ai sindaci e alle istituzioni da alcuni mesi - aggiunge il presidente Zaia - ora si apre la prospettiva internazionale e sentiamo l'obiettivo più vicino. Se i Colli Euganei entreranno nella grande rete dell'Unesco, sono certo che avranno un nuovo rilancio e si apriranno importanti strade, anche a livello di valorizzazione turistica».

IL DOSSIER

Il comitato tecnico, diretto dal professor Luigi Petrillo, ha ora consegnato a Parigi il dossier inerente la candidatura, dando ufficialmente il via al negoziato internazionale che dovrebbe concludersi a giugno dell'anno prossimo. L'ultimo atto pubblico della candidatura dei Colli al Mab si era avuto a fine agosto a Este, sede dell'Ente Parco. In quell'occasione, i 15 Comuni euganei avevano firmato un atto vincolante che certificava la volontà degli amministratori di voler andare avanti: un momento solenne suggellato da un'iconica foto di gruppo. L'area proposta quale Riserva della biosfera interessa una superficie di 34mila ettari e coinvolge l'intero territorio dei 15 Comuni del parco regionale dei colli Euganei: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vo'.



Il programma Mab promuove la conservazione della biodiversità e della diversità culturale, lo sviluppo economico sostenibile sul piano culturale e sociale, il supporto alle attività di ricerca, educazione e formazione. Uno degli elementi euganei su cui punta la candidatura è la presenza di una marcata biodiversità. I Colli, infatti, sono un mosaico di habitat e specie unico nel loro genere che si compone di elementi di carattere continentale e sub-mediterraneo. Sono inoltre presenti 8 habitat di interesse comunitario - di cui 4 di importanza prioritaria - e 44 habitat di specie e biotipi unici, che variano dai tipici "vegri" fino alle preziose zone umide. Attualmente, Unesco ha censito 748 riserve in 134 paesi: in Italia, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a 20 siti (tra cui il monte Grappa e il Delta del Po). «La rete mondiale delle Riserve della biosfera riunisce dei simboli straordinari di sviluppo sostenibile - commenta Zaia - in cui l'uomo dimostra di poter convivere in modo virtuoso con la natura. Con forza sosteniamo questa candidatura, che conferma quanto la Regione sia impegnata sul fronte della valorizzazione a livello internazionale e della salvaguardia dei propri patrimoni naturalistici e culturali».