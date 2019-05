Negli ospedali mancano anestesisti, pediatri, medici d'urgenza e ginecologi

di Elisa Fais

PADOVA - Sulla carta il numero di medici e di infermieri aumenta, in corsia invece si vive tutt'altra dimensione, tra carichi di lavoro pressanti e blocco del turn-over. I dati sono stati forniti ieri da Azienda Zero, l'ente che gestisce l'intera macchina sanitaria del Veneto, alla presenza del direttore generale Patrizia Simionato, e di quelli dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta, dell'Azienda ospedaliera, Luciano Flor, e dello Iov, Giorgio Roberti.. I concorsi per le assunzioni vanno deserti e per tamponare le carenze si ricorre a specializzandi, pensionati, medici di base e libero professionisti. In un quadro che vede il servizio sanitario sempre più in difficoltà, i manager della sanità padovana puntano il dito