SAN MARTINO DI LUPARI - Proseguono le indagini sul massacro della villa di San Martino di Lupari. Il pubblico ministero Marco Brusegan, titolare delle indagini, ieri ha affidato ufficialmente l'incarico di effettuare una perizia psichiatrica sull'indagata Diletta Miatello al medico legale Rossella Snenghi e alla psichiatra Anna Palleschi. Le due esperte acquisiranno prima le cartelle cliniche dell'ex vigilessa in cura al Csm di Cittadella (centro di salute mentale) e poi andranno a visitarla. L'obiettivo è capire se la 51enne, accusata di omicidio e tentato omicidio volontari aggravati dal legale di parentela, sia in grado di intendere e di volere e quindi di poter essere processata.

CELLA DI ISOLAMENTO. Attualmente reclusa nel carcere di Montorio Veronese, Diletta si trova in cella di isolamento ed è sorvegliata a vista. Il suo avvocato, la legale Elisabetta Costa del foro di Padova, l'ha descritta come una donna profondamente provata e ha nominato come suo perito Claudio Terranova per appurare se l'ex agente della municipale può sostenere un dibattimento o invece essere dichiarata incapace di intendere e di volere. Una curiosità: come nel delitto della giovane mamma marocchina Aycha, uccisa a Cadoneghe dal marito, anche in questa indagine il pm è Brusegan e le consulenti per la procura sono Snenghi e Palleschi. Mentre il perito per la difesa è ancora Terranova sempre con l'avvocato Costa. Insomma, tra accusa e difesa vanno in scena gli stessi addetti ai lavori.

MIGLIORA GIORGIO, 89 ANNI. Intanto continuano a migliore le condizione di Giorgio Miatello di 89 anni, adesso ricoverato in clinica Medica 5 all'ospedale di Padova. L'anziano dallo scorso 30 dicembre respira autonomamente e nei prossimi giorni potrebbe essere dimesso. In questo caso la Procura potrebbe procedere con l'incidente probatorio. La sua testimonianza sarà chiave per il proseguo delle indagini: solo lui può dire chi è l'autore del massacro nella sua villa.

L'altra figlia della coppia, Chiara, dopo avere trovato riversi a terra in un lago di sangue la mamma morta e il papà in gravissime condizioni, ha chiamato il 112. All'operatore della centrale operativa dei carabinieri ha detto «Ho trovato i miei genitori riversi per terra in una pozza di sangue, credo che mia sorella li abbia uccisi». E il movente? Secondo la colf italiana dei coniugi Miatello è il denaro. Per gli inquirenti Diletta ha ucciso la madre, Maria Angela Sarto di 84 anni, spaccandole un vaso sulla testa e ferendola con i cocci di ceramica. Poi, prima di fuggire al volante della sua Fiat Panda rossa, si sarebbe lavata e cambiata gli abiti. Infatti nella utilitaria non è stata trovata una sola traccia di sangue. Come del resto nella sua abitazione dove i carabinieri della scientifica hanno effettuato una serie di tamponi su numerosi oggetti. La ex vigilessa, che ebbe incarichi a Cassola e Asolo, e poi fece poi la barista a Bassano del Grappa, fu trovata dalle forze dell'ordine, con la sua auto, a Romano d'Ezzelino.