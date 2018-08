Nuovo stadio da 60 milioni all'Euganeo: con albergo, bar e negozi

di Nicoletta Cozza

PADOVA - L'idea di Roberto Bonetto è piaciuta subito sia Sergio Giordani, che a Diego Bonavina. Una data storica, dunque, quella del 31 luglio, quando sindaco e assessore allo sport hanno dato il via libera al progetto del Calcio Padova per abbattere l'Euganeo, costruire un altro stadio (il clone dell'impianto di Frosinone, categoria Uefa 4) e cambiare il volto di quello spicchio della città destinato a diventare Padovanello, con altri impianti sportivi, ma anche insediamenti commerciali, un albergo, un ristorante, un centro di medicina sportiva e oasi verdi attrezzate. Un piano da 60-70 milioni di euro, a cui l'amministrazione ha imposto un unico veto: nei negozi non si potranno vendere