Quattro comuni uniscono le forze e creano un'unica Polizia locale

NOVENTA PADOVANA - Nella splendida cornice di villa Loredan a Stra (Venezia), firmato oggi, 29 dicembre, l'accordo per la nascita di una convenzione tra la Polizia locale di Noventa Padovana, Saonara, Vigonovo e Stra. La collaborazione vedrà dunque coinvolte due province del Veneto. Stiamo parlando di una popolazione complessiva di 40 chilometri quadrati e una popolazione di 40mila residenti. Il comune capofila sarà Noventa Padovana. Ci saranno in circuito 17 agenti della Polizia locale che avranno il compito di ottimizzare le risorse e portare un valore aggiunto alla sicurezza stradale e non solo dei singoli territori. Alla firma della convenzione hanno partecipato i sindaci dei singoli territori interessati: Marcello Bano per Noventa, Michela Lazzaro per Saonara, Luca Martello per Vigonovo e Caterina Cacciavillani per Stra. Chiaro il pensiero dei quattro primi cittadini: "Il mondo è cambiato, non è più possibile guardare solo il proprio orticello, ma è fondamentale fare rete per raggiungere risultati lusinghieri. E' la popolazione che ce lo chiede e noi lavoreremo per raggiungere di comune accordo grandi risultati".