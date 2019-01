Il nipote è troppo goloso e mangia troppo: lo zio lo insegue con il martello

di Marina Lucchin

PADOVA - Urla, strepiti, botte, oggetti in frantumi. Insomma, in quell'appartamento di via Bernardi, all'Arcella, lunedì sera intorno alle 21.30, si stava scatenando il finimondo. Così i vicini che abitano nello stesso condominio, pensando che stesse capitando chissà quale tragedia, hanno telefonato allarmati ai carabinieri chiedendo il loro intervento. La centrale operativa del 112 ha allertato i militari del nucleo operativo e radiomobile che già si trovavano in zona e quando sono arrivati si sono trovati di fronte una scena di distruzione completa a opera del capofamiglia, un cinese di 56 anni che poi è stato portato in caserma e denunciato per minacce aggravate. La sua vittima?. Era da poco finita la cena quando lo zio 56enne si è accorto che il nipote adolescente aveva spazzolato molto più di quanto gli spettava a cena, svuotando, a suo dire,