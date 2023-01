LEGNARO - Addio a Matteo Borgato, già apprezzato docente e per lunghi amministratore comunale. Legnaro è in lutto per la morte del professore, 68 anni, deceduto a causa di una grave malattia manifestatasi a fine del 2021 e per la quale era stato operato nel febbraio dello scorso anno.

Borgato era aveva insegnato all'istituto professionale Cardano prima e Einstein poi di Piove di Sacco scienze motorie per quasi tutta la sua carriera, dal 1985 al 2019 e per alcuni anni era stato anche vicepreside della stessa scuola, apprezzato da tutti per l'impegno e l' organizzazione, ma anche per l'empatia con gli studenti.

Aveva anche coltivato l'impegno politico e amministrativo per due mandati a Lagnaro, dal 1995 al 2004, ricoprendo sia l'incarico di assessore che quello di consigliere comunale. Anche in questo campo viene ricordato per la disponibilità e intelligenza. Lascia la moglie Marcellina, il figlio Guido con Valentina, la figlia Camilla con Andrea, gli amati nipoti Alessandro e Mariasole, il fratello Paolo e la sorella Loredana. Le esequie saranno celebrate nella chiesa arcipretale di Legnaro domani alle 15.30.