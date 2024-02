Addio a Giancarlo Brugnolo, patron dell'azienda di salumi di Noventa Padovana

NOVENTA PADOVANA - Lutto a Noventa Padovana. All'età di 96 anni è morto Giancarlo Brugnolo, fondatore dell'ominimo salumificio di via della Resistenza a Noventa. Colpito lo scorso dicembre da un'ischemia, dopo essere stato dimesso, è stato preso in cura dalla moglie e i suoi affetti più cari che non l'hanno mai lasciato solo. Lascia nel dolore oltre alla moglie Renata, i figli Mietta, Paolo, Annalisa, Chiara e Francesco. Il suo marchio ha spaziato ovunque, conquistando negli anni tanti consensi. Dolore tra i suoi quaranta dipendenti che hanno trasmesso le proprie condoglianze alla famiglia del patron. Fino all'epoca pre Covid Giancarlo Brugnolo ogni mattina si è recato nel suo ufficio dell'azienda per guidare la macchina organizzativa, poi a scopo precauzionale è stato invitato a rallentare per non rischiare possibili contagi legati alla pandemia. Il funerale è fissato per il 7 febbraio alle 10,15 con partenza proprio dal salumificio in direzione della chiesa di Ponte di Brenta. Amava l'arte in tutte le sue angolazioni. Figlio d'arte, non appena ha potuto ha deciso di mettersi in proprio e i fatti gli hanno dato ragione. Tra le sue qualità innate, la bontà d'animo. Amava aiutare il prossimo ed è per questo che la grave perdita ha lasciato tutti un po' più soli.

