Noventa Padovana. Al volante dell'utilitaria con la patente scaduta da 20 anni: nei guai un settantenne

NOVENTA PADOVANA - Viaggiava in macchina pur avendo la patente scaduta dal 2004. La dea bendata oggi, 6 febbraio, ha girato le spalle ad un uomo di 70 anni di Noventa Padovana che attorno alle 16 in via Oltrebrenta è incappato in un posto di controllo della polizia locale del comando integrato della convenzione Noventa-Saonara-Stra-Vigonovo.

Gli operatori dopo aver imposto l'alt all'automobilista, che stava transitando al volante di una Fiat Punto, come da prassi gli hanno chiesto i documenti per identificarlo. Ebbene, l'uomo ha candidamente mostrato un

documento di guida che di fatto non era più valido dal 2004. Alle legittime domande degli agenti, l'automobilista non ha fornito risposte concrete. Sta di fatto che per lui è scattato il ritiro immediato della patente oltre ad un verbale di 158 euro.