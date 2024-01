NOVENTA (PADOVA) - Furto con destrezza in un palazzo di via Oltrebrenta ai confini con la provincia di Venezia. Una donna ha rubato un pacco in attesa che il corriere lo ritirasse.

Un uomo ha lasciato un pacco nell'androne del condominio dove vive in attesa che il corriere venisse a ritirarlo. Una donna è entrata nel palazzo per recarsi in un ufficio ad espletare alcune pratiche. Uscendo dopo qualche minuto dall'ufficio ha visto quel pacco e si è fatta ingolosire. Si è guardata attorno, si è sincerata che nessuno la stesse guardando, poi l'ha messo sotto il giubbotto ed è uscita dal condominio. Pensava di averla fatta franca e già pregustava di appropriarsi del contenuto del pacco, ma non ha fatto i conti con la videosorveglianza presente all'interno del condominio. Il proprietario del pacco, che conteneva cosmetici e profumi, non appena si è reso conto che la sua merce era sparita, si è rivolto al responsabile del condominio per capire cosa potesse essere accaduto. Grazie alle immagini della videosorveglianza si sono sciolti tutti i dubbi. Le immagini sono ora nelle mani dei carabinieri che avranno il compito di identificare la donna che si è dileguata con il pacco. Da quanto si è appreso dovrebbe vivere non distante dal luogo del furto in un comune della provincia di Venezia. Nel frattempo la vittima del furto ha formalizzato regolare denuncia. Non è la prima volta che le immagini della videosorveglianza aiutano le forze dell'ordine a risolvere reati contro il patrimonio.