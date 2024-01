Morta la madre dell'assessore regionale Roberto Marcato

PADOVA - Lutto per l'assessore regionale veneto allo Sviluppo economico Roberto Marcato, esponente di spicco della Lega in Veneto. È morta la madre Rainelda Pavanetto. Tra i tanti messaggi di cordoglio quello della segreteria della Liga Veneta, a firma del segretario Alberto Stefani, il partito «si stringe attorno all'assessore Marcato per la scomparsa della madre. Sentite condoglianze a Roberto e ai familiari».

Ultimo aggiornamento: 18:20

