PADOVA - Ha iniziato il nuovo anno con un grosso spavento. Per il giovane proprietario di una cagnolina poteva andare a finire addirittura molto peggio. Dopo venti giorni di serrate indagini è stato rintracciato il proprietario del Rottweiler che il 3 gennaio scorso aveva aggredito un ragazzo: vedendo arrivare l’animale senza museruola istintivamente aveva preso in braccio la sua cagnolina per salvarla da una brutta fine.

L’altro ieri è stato convocato in caserma un uomo di 47 anni, residente anch’egli a Ponte San Nicolò. L’uomo è stato messo di fronte alle proprie responsabilità e non ha potuto far altro che ammettere di aver lasciato il proprio cane senza guinzaglio e museruola per una sgambata. Si è detto dispiaciuto per quanto è potuto accadere. Parziali giustificazioni che non gli sono bastate ad evitare i provvedimenti di legge. É stato denunciato per lesioni personali colpose e ora dovrà rispondere di quanto accaduto all’autorità giudiziaria.

Si è consumato in via Ilaria Alpi nelle prime ore della mattinata. Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri quel giorno il giovane era andato a fare una passeggiata con la sua cagnolina come di fatto accadeva tutti i giorni. Ha rimediato un morso ad un braccio provocatogli da un rottweiler che, senza guinzaglio e senza museruola, stava sgambettando in un’area verde vicina a via Ilaria Alpi. Il cane di grossa taglia in lontananza aveva notato la meticcia a passeggio. Qualcosa era scattato nell’animale: istintivamente aveva scavalcato un fossato e si era gettato proprio contro la cagnolina. Con la coda dell’occhio il padrone aveva intuito il pericolo. Non ha avuto modo per scappare. Ha deciso di salvare la sua cagnolina prendendola in braccio ma così facendo è diventato lui stesso bersaglio del rottweiler. Il cane libero e senza museruola l’ha azzannato ad un braccio nel tentativo di colpire l’altra quattro zampe. Le urla della vittima sono state udite dal proprietario del cane. Quest’ultimo ha scavalcato il fossato e non senza fatica è riuscito a bloccare il suo cane e a mettergli il guinzaglio.



L’uomo si sarebbe scusato con il ragazzo, ma poi si è allontanato. La vittima è andata da un amico che abita poco distante, poi è rientrata a casa. La madre, vedendo l’accaduto, ha deciso che era meglio andare in ospedale. Qui il ragazzo è stato visitato e medicato. Il giorno dopo si è recato in caserma formalizzando la denuncia a carico di ignoti e illustrando ai carabinieri nel dettaglio quanto era avvenuto. Con gli elementi raccolti in sede di denuncia i militari dell’Arma hanno cominciato un’attività per riuscire a risalire al padrone del rottweiler. Gli accertamenti sono andati a buon fine. I carabinieri sono risaliti al proprietario, l’hanno convocato in caserma e denunciato.



La vicenda del Rottweiler libero di sgambettare con tutti i rischi del caso, ha riaperto una polemica in paese: numerosi proprietari reclamano aree adibite ai cani che di fatto mancano. Questo per tutelare gli animali, ma anche i loro padroni ed evitare che possano accadere situazioni spiacevoli come quella dello scorso 3 gennaio. Nel frattempo il ragazzo rimasto ferito, nonostante il grande spavento, si è prontamente ripreso e si è detto felice di aver salvato la propria cagnolina da un epilogo tragico. La vicenda dell’“area cani” è nota in municipio. Resta da capire se vi sia la volontà di adibire aree pubbliche alle passeggiate dei cani e degli altri animali domestici.