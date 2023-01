Gioielli e orologi, Morellato più digitale: compra il gruppo tedesco Christ per crescere nell'online

SANTA GIUSTINA IN COLLE - Morellato Group acquisisce il grruppo tedesco Christ, il principale player omnichannel nella gioielleria e orologeria in Europa. Lo annuncia il gruppo in una nota. Con questa importante acquisizione, che avrà effetto da febbraio 2023, Morellato Group diventa leader europeo nel retail multibrand di gioielli e orologi, crescendo a circa 800 milioni di euro di fatturato, oltre 620 negozi e una presenza digitale unica in Europa. L'operazione rientra in un preciso progetto industriale di integrazione intrapreso dal Gruppo. Progetto che mira a coniugare la tradizione e la competenza del Gruppo Morellato nella manifattura con l'eccellente piattaforma e-commerce di Christ, per accelerare lo sviluppo digitale di Morellato Group a livello internazionale.