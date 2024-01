SANTA GIUSTINA (BELLUNO) - Santa Giustina torna alla normalità: riaperto ieri sera il cavalcaferrovia di Formegan mentre oggi riaprirà la tratta ferroviaria Belluno Feltre. Dopo mille peripezie e problemi vari, finalmente si è giunti al termine di quest'opera sicuramente importante in termini di sicurezza viaria e ferroviaria ma che ha impattato non poco su quella che è stata la vita del feltrino.

IL CANTIERE

Sei mesi. Tanto sono durati i lavori di demolizione e ricostruzione del cavalcaferrovia di Formegan a Santa Giustina. Un cantiere iniziato nel luglio scorso con le prime opere realizzate con il manufatto aperto e, successivamente, con la chiusura di una sola corsia, con la deviazione del traffico che correva in direzione Belluno Feltre per il centro della frazione. Nel mese di settembre poi la chiusura totale della viabilità e la deviazione di tutte le automobili nel centro frazionale. I problemi sono stati notevoli nel momento in cui, ad ottobre, è stata riaperta la tratta ferroviaria con l'attivazione del passaggio a livello presente proprio a Formegan. Per allora i lavori avrebbero dovuto essere terminati ed invece, a causa di problemi della ditta, così non è stato. Dopo diverse settimane è stato trovato un accordo tra le parti e il traffico ferroviario è stato sospeso e sostituito con bus sostitutivi. I lavori, da quel momento, hanno preso una grande accelerata, con gli operai in cantiere anche nelle ore notturne e i fini settimana.



LA RIAPERTURA

Un'accelerata che ha portato ierisera, intorno alle 17, alla riapertura della statale 50 con il rinnovato e sicuro cavalcaferrovia. Nella giornata di oggi tornerà alla normalità anche il traffico ferroviario (anche se qualche treno è già circolato nella giornata di ieri). È evidente che mancano ancora alcune lavorazioni ma esse potranno essere portate a termine con il traffico automobilistico e ferroviario regolare. Inoltre, Anas si farà carico del ripristino del manto asfaltico della frazione di Formegan, danneggiato dall'intenso traffico di questi mesi.



LA SODDISFAZIONE

La notizia della fine dei lavori è stata accolta con positività dai residenti e da coloro che hanno attività commerciali nella zona, oltre che dal sindaco di Santa Giustina Ivan Minella. «La riapertura del cavalcaferrovia di Formegan è un risultato importante per la viabilità del nostro comune e per l'intera Valbelluna. I lavori, attesi da tempo, hanno permesso di ripristinare e mettere in sicurezza un'infrastruttura fondamentale per la viabilità locale e regionale, essendo la Statale 50 la principale arteria viabilistica in destra Piave, con fondamentali collegamenti tra la parte alta della provincia e la pianura. Il peso e la rilevanza di questa tipologia di opere si evince proprio in momenti come questi, dove se ne ravvisa l'effettiva strategicità e utilità per l'intera circolazione provinciale». Il primo cittadino incalza: «La chiusura del cavalcaferrovia, avvenuta a luglio 2023, aveva comportato la deviazione del traffico lungo la strada comunale di Formegan, con conseguenti disagi per cittadini, commercianti e imprese della zona. Disagi necessari tuttavia a portare a termine l'importante intervento di manutenzione straordinaria pianificato da Anas, a tutela della sicurezza e dell'ammodernamento dell'infrastruttura viaria". Il sindaco ha poi voluto ringraziare Anas, Trenitalia, Ferrovie dello Stato, i pendolari che hanno sopportato la chiusura della tratta ferroviaria, il senatore Luca De Carlo e la Regione Veneto, in particolare alla Consigliera bellunese Silvia Cestaro.