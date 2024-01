Padova. Morto storico macellaio del mercato Sotto il Salone: Francesco Collesei, dai polli spennati in casa a Legnaro alla bottega gestita per 60 anni

LEGNARO (PADOVA) - «Papà è stato un vero catalizzatore di persone e di attività benefiche»: è la definizione che il figlio Nicola dà del padre Francesco Collesei, storico commerciante del mercato Sotto il Salone, punto di incontro dei padovani e tempio di ogni appassionato di enogastronomia in visita a Padova.

IL LUTTO

Francesco Collesei è mancato pochi giorni fa all'età di 79 anni, dopo aver gestito per quasi 60 anni la macelleria di famiglia nel più antico centro commerciale d'Europa, sotto il Palazzo della Ragione. Originari di Legnaro, dove vivono tuttora, i Collesei avevano aperto una polleria nel 1922, proponendo ai padovani i polli allevati a casa, che poi venivano spennati da alcune donne di Legnaro e portati a Padova per imbandire le tavole dei cittadini. Nei primi anni 60 la polleria si è trasformata in macelleria e ha ampliato la sua offerta. «Francesco era molto appassionato del suo lavoro e aveva nel tempo specializzato la macelleria nelle carni ovine, capretti e agnelli, che potevano essere acquistati non solo per Pasqua, ma durante tutto il corso dell'anno», spiega ancora Nicola Collesei, che alla chiusura dell'attività del padre, nel 2019, aveva trasferito nella bottega paterna quella da lui avviata già da diversi anni, la salumeria "Da Nicola" appunto.

Francesco era molto devoto alla Vergine e fin da giovane è stato attivo nella Pia Unione Macellati "Militi dell'Immacolata", che durante la processione del 13 giugno ha l'onore di portare la statua del Santo e partecipa anche all'omaggio alla Vergine l'8 dicembre in piazza Garibaldi con il Vescovo e le autorità cittadine.

Uomo dotato di una naturale predisposizione al dialogo ed alla socialità, Francesco Collesei, che nella sua bottega aveva tra i clienti persone semplici, ma anche professori universitari e noti imprenditori padovani, aveva salde radici nella sua Legnaro.



LE RADICI

Qui, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 90, era stato presidente della squadra di calcio Us Legnaro, che sotto la sua guida fu campione regionale veneto della Prima Categoria, per dedicarsi poi alla Pro Loco, promuovendo iniziative benefiche per la comunità. «Era sempre sorridente e si è dato anche molto da fare nel sociale, coinvolgendo tutta la sua famiglia, non solo a Legnaro.

Dove è passato, Francesco ha lasciato un segno», afferma il sindaco Vincenzo Danieletto. Una folla immensa ha accompagnato le esequie di Francesco Collesei nella chiesa di Legnaro: «Per mia madre Maddalena, sua compagna di vita, ma anche per le mie sorelle Cristina e Chiara, oltre che per me, è stato davvero commovente», conclude il figlio Nicola.