SANTA GIUSTINA - Questa mattina, mercoledì 3 aprile, verso le 6.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 50 in località Gravazze a Santa Giustina Bellunese per il principio d’incendio del rimorchio di un camion carico di grossi tronchi: nessuna persona è rimasta coinvolta.

I pompieri arrivati dalla sede centrale con un’autopompa e un’autobotte hanno spento il principio d’incendio che ha riguardato uno pneumatico, evitando il coinvolgimento dell’intero carico di legname.

Il carico di tronchi in attesa di lavorazione, è stato successivamente spostato su un altro automezzo fatto arrivare sul posto.

Le cause del principio d’incendio probabilmente riconducibili al blocco di una ganascia dei freni sono al vaglio delle squadre intervenute.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore.