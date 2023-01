PADOVA - Morellato compra Christ Group con un investimento intorno ai 250 milioni e raddoppia portando il fatturato vicino a quota 800 milioni diventando leader in Europa. Oggi la nuova realtà della vendita multibrand e produzione di orologi e gioielli conta già oltre 620 negozi tra Italia, Francia, Germania, Austria, oltre a una proposta digitale unica in Europa. Nei prossimi anni sia il canale di vendita diretta e online, così come la struttura produttiva e la distribuzione, saranno ulteriormente ampliati, rafforzando la posizione di leadership dell'azienda in altri Paesi del Vecchio Continente.

Il gruppo padovano di Massimo Carraro fondato a Venezia nel 1930 e con sede centrale oggi a Santa Giustina in Colle ha acquisito la catena tedesca dal fondo 3ì. «Con la sua radicata presenza in Germania e Austria e il suo modello e-commerce davanguardia, Christ Group è l'acquisizione ideale per noi - commenta il presidente di Morellato, Massimo Carraro -. Siamo entusiasti della collaborazione e delle nuove sfide che ci aspettano: vogliamo valorizzare e sviluppare le meravigliose realtà retail di Christ e Brinckmann & Lange, mantenendo ben distinti mission e posizionamento delle due insegne multibrand. L'e-commerce di Christ e Valmano sono punti di riferimento in Europa e valgono già il 30% del loro fatturato, che continueremo a implementare anche per accelerare la nostra crescita nei principali mercati». L'imprenditore padovano poi sottolinea che ora c'è da «integrare e sviluppare la nuova realtà, ma noi siamo e restiamo produttori di gioielli e orologi in proprietà e licenza, un cuore manifatturiero che vogliamo valorizzare ancora di più».



CRESCITA ACCELERATA

Morellato oggi è la più grande azienda italiana di gioielli e orologi con un fatturato stimato per il 2022 di 370 milioni e oltre 2.500 dipendenti, gestisce 11 marchi di proprietà e in licenza. Con le insegne retail Bluespirit, D'Amante, Cleor e Noélie, fanno capo al gruppo 420 gioiellerie tra Italia e Francia. Il gruppo di aziende del gruppo Christ con logistica propria, gestisce più di 200 negozi, importanti siti e-commerce, ha registrato nel 2022 un fatturato stimato di 410 milioni e impiega attualmente oltre 2.000 persone.

«Con la sua forte vocazione manifatturiera e la comprovata esperienza nel mercato wholesale, Morellato è il partner perfetto per Christ Group - ha dichiarato in una nota Stephan Hungeling, Ad della realtà di vendita tedesca -. Insieme accelereremo le attività strategiche e lo sviluppo. Siamo felici di aver trovato il miglior partner possibile per noi. Non vediamo l'ora che inizi il nuovo capitolo insieme, siamo sicuri che darà ulteriore impulso al processo di trasformazione già intrapreso».

Nell'ambito dell'operazione, Morellato è stato assistito da Credit Suisse come consulente finanziario, da Massimo Della Ragione e Corporate Hangar come consulente strategico, dallo studio Orsingher Ortu e da Hengeler Muller come consulenti legali su aspetti di M&A e due diligence, da Ey sugli aspetti di due diligence e structuring fiscale e da Deloitte sugli aspetti contabili.

Il finanziamento per l'acquisizione è stato strutturato da un pool di istituti finanziari guidato da BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Intesa Sanpaolo (Divisione Iimi Cib) e UniCredit.