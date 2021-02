Agente di commercio perde la causa: dovrà restituire oltre 138mila euro alla Morellato

PADOVA - La padovana Morellato Spa, azienda leader nella produzione di gioielli, assistita da Unistudio Legal & Tax, ha visto riconosciute le proprie ragioni in un procedimento presso la Corte d'Appello di Venezia relativo a un contenzioso con un ex agente di commercio che riteneva di aver subito un danno nel cambiamento di aree di influenza territoriale. Per la Corte, Morellato avrebbe agito in modo corretto.

Nel 2015 Morellato - ricorda lo studio legale - aveva comunicato ad un agente attivo dal 1992 una variazione della zona di competenza, assegnandogli come ulteriore zona la provincia di Rovigo e restringendogli la zona di Padova, escludendo 28 comuni. L'agente aveva rifiutato questa variazione perchè ritenuta meno remunerativa. Non accettando le nuove condizioni l'agente si è visto rescindere da Morellato il rapporto di collaborazione.

L'agente ha quindi impugnato il procedimento davanti al giudice del lavoro di Venezia che nel 2016, in primo grado, gli aveva dato ragione, condannando l'azienda al pagamento di 124 mila euro di indennità più le spese del giudizio. Il ricorso di Morellato in Appello ha ribaltato la sentenza. L'agente è condannato a restituire a Morellato 138.193,59 euro.

