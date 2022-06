SANTA GIUSTINA IN COLLE - Crescita a doppia cifra per Morellato, il gruppo padovano dei gioielli e orologi guidato da Massimo Carraro. Il fatturato consolidato chiuso a fine febbraio 2022 fa un deciso balzo del 49% e tocca i 310 milioni (40% all'estero). L'ebitda si attesta a 87,3 milioni di euro, pari al 28% del fatturato, con un incremento di quasi il 68% rispetto all'esercizio precedente. In netta diminuzione l'esposizione finanziaria netta, che passa da 42,2 milioni del 2020 a 17,5 milioni pur spesando investimenti per circa 23,5 milioni. Insieme al bilancio civilistico consolidato 2021, Morellato presenta il primo bilancio di sostenibilità in accordo ai principi internazionali degli standard Gri (Global Standards for Sustainability Reporting), che descrive i risultati conseguiti in ambito economico, sociale e ambientale e mostra l'impegno che il gruppo ha intrapreso da tempo a favore dello sviluppo sostenibile. Nell'esercizio 2021 sono aumentati gli investimenti in questo ambito con particolare attenzione alla crescita e all'innovazione dei brand sostenibili.

Contemporaneamente è proseguito lo sviluppo della rete commerciale, con l'apertura di nuovi punti vendita e il rinnovo di quelli esistenti in Italia e Francia, e l'implementazione delle piattaforme e-commerce, nell'ottica di una sempre più completa integrazione tra online e offline.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati di crescita registrati in un anno che è comunque stato caratterizzato dal perdurare della pandemia di Covid-19 - afferma il presidente Massimo Carraro -. Una conferma del percorso strategico che ci ha portato a essere la prima azienda italiana del settore grazie ad un portfolio marchi ben bilanciato e ad un modello di business focalizzato su integrazione e controllo della filiera: dal design alla produzione del prodotto, dalla gestione del marketing e della comunicazione, fino alla distribuzione per arrivare direttamente al consumatore finale. Il primo bilancio di sostenibilità è una tappa importante che certifica l'impegno concreto del nostro gruppo, nel cammino verso un'economia realmente sostenibile».



OBIETTIVO 500 NEGOZI

Morellato è il più importante gruppo italiano di gioielleria e orologeria, leader mondiale nel settore dei cinturini per orologi. Le più recenti acquisizioni: Kronoshop.com, e-commerce italiano specializzato nella gioielleria e orologeria, nel 2017; Mister Watch, azienda francese proprietaria del brand Oui&Me, nel 2018; Cleor e Noelié, negozi francesi di gioielleria prêt-à-porter (2019) e nel 2020 D'Amante, catena italiana di gioiellerie. Oggi il gruppo conta 260 negozi in Italia e 140 in Francia: obiettivo 500 entro il 2024. Inaugurata nel 2022 la nuova società a Dubai per l'espansione nel Medio Oriente e in Africa.