Incidente sul lavoro a Montegrotto Terme. Titolare della Legnami Martini schiacciata da un bancale

MONTEGROTTO TERME (PADOVA) - Incidente sul lavoro mercoledì 17 novembre a Montegrotto Terme nella ditta “Legnami Martini snc”, in zona artigianale: una delle due titolari dell'azienda è rimasta schiacciata da un bancale di legna caduto accidentalmente da un muletto. Alla guida del muletto c'era il fratello della donna, che è stata trasportata d'urgenza in Pronto soccorso a Padova. La ferita è in gravi condizioni e in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della locale stazione e Spisal.

