Travolto da una trave in metallo, operaio ferito alla Zignago

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Colpito da una trave in metallo, operaio rimane ferito nel cantiere della Zignago a Villanova di Fossalta di Portogruaro. L'infortunio sul lavoro è accaduto questa mattina, martedì 16 novembre, verso le 7.40. L'uomo, un operaio di nazionalità rumena, stava lavorando al cantiere per l'ampliamento della Zignago. Improvvisamente è stato colpito da una trave in metallo caduta da una decina di metri. Finito a terra, è stato soccorso dai colleghi che hanno allertato il 118. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Portogruaro con i carabinieri di Villanova, i sanitari del Suem giunti in ambulanza e con l'elicottero di Treviso. L'uomo è stato stabilizzato e quindi trasferito in ospedale a Mestre per essere sottoposto alla diagnostica. Intanto i tecnici dello Spisal stanno indagando per fare chiarezza sull'incidente e accertare se vi siano state imprudenze durante il lavoro.