Monselice, incidente in A13: rovesciato e avvolto dalle fiamme un furgone che trasportava olio. Ferite due persone Foto

MONSELICE (PADOVA) - Incidente in A13 all'alba di domenica 1 ottobre a Monselice, in provincia di Padova. Lo schianto è avvenuto tra gli svincoli di Boara e Monselice al km 86.300: coinvolto un furgone che trasportava taniche di olio alimentare che è finito rovesciato e incendiato. Ferite le due persone a bordo.

I pompieri arrivati da Este e Rovigo con due autopompe, un’autobotte e 10 operatori, hanno spento le fiamme del furgone. Le due persone ferite sono state prese in cura dal personale del Suem per essere trasferite in ospedale a Rovigo. Sul posto la polstrada e gli ausiliari autostradali. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 8.30.