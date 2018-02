Geloso: tunisino minaccia e ferisce â€‹moglie e suocera davanti alle figlie

PADOVA - Gli uomini della Squadra mobile di Padova hanno arrestato per lesioni e minacce reiterate nei confronti della moglie e della suocera un 38enne tunisino, Mohamed Juni, residente in centro a Padova. L'uomo era già destinatario di diverse misure cautelari. In più occasioni, dal maggio del 2017, la polizia era intervenuta per sedare liti in famiglia durante le quali Juni aveva minacciato e ferito la moglie e la suocera, entrambe italiane, con un coltello, anche davanti alle figlie di 11 e 5 anni. Per questo era stato prima allontanato di casa e poi, avendo continuato ad aggredire la moglie, era stato arrestato.



Una svolta scarcerato, nel novembre scorso, si è presentato nuovamente in casa e ha iniziato a intimidire le donne, chiamandole anche al telefono, manifestando una gelosia ossessiva e minacciandole di gravi ripercussioni. La moglie si è nuovamente rivolta alla polizia che ha arrestato e portato in carcere il tunisino.

