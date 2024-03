Padova. Mamme arcobaleno, via libera alla registrazione dei figli in Comune: il tribunale respinge il ricorso della Procura

PADOVA - Il tribunale civile ha respinto il ricorso da parte della Procura in merito alle mamme arcobaleno, via libera dunque alla registrazione all'anagrafe dei figli di due mamme in Comune a Padova.

L'avvocato delle Famiglie Arcobaleno Michele Giarratano spiega al Gazzettino: «Stanno notificando tutte le decisioni del tribunale che dichiarano inammissibile l'atto della procura». Le 32 famiglie arcobaleno registrate dal sindaco di Padova Sergio Giordani, per le quali la procura aveva presentato ricorso, saranno dunque riconosciute.

Le reazioni

Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno, commenta: «Si tratta di un atto di civiltà e di tutela dei minori figli e figlie di coppie di mamme, in un momento in cui l’Italia e questo governo in particolare, hanno deciso di calpestare i loro diritti.

Non smetteremo mai di lottare per arrivare a quello che è già garantito in ogni paese occidentale, il diritto dei minori a vedersi riconosciuti legalmente entrambi i genitori dello stesso sesso. Nel mondo soffia un preoccupante vento di omolesbobitransfobia, lo abbiamo visto in Russia e in molti paesi africani, è il momento di decidere da che parte stare. L’Italia decida se vuole prendersi la responsabilità di proteggere i diritti di tutti i minori o continuare a perseguitarli».

Il gruppo legale di Famiglie Arcobaleno aggiunge: «Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso e di una squadra di avvocati e avvocate che credono nella giustizia e nella capacità del diritto di colmare i vuoti della politica. È una grande soddisfazione che il tribunale abbia accolto la nostra linea difensiva dichiarando inammissibili i ricorsi e confermando di fatto gli atti di nascita con doppia maternità».

Il fatto

Lo scorso giugno la Procura padovana ha chiesto a 32 coppie di donne omosessuali di rettificare l’atto di nascita dei propri figli attraverso la cancellazione del nome della madre non biologica. Parliamo di famiglie omosessuali (tutte formate da due donne) che a partire dal 2017 hanno potuto ottenere dall’Ufficio Anagrafe di Palazzo Moroni un certificato che attesta che il bambino o la bambina sono figli di entrambi i componenti della coppia. L’intervento della magistratura ha fatto seguito alla circolare inviata a marzo dall’allora prefetto padovano Raffaele Grassi in cui si invitavano tutti i sindaci della provincia a rispettare la sentenza della Cassazione che bloccava i riconoscimenti anagrafici per i figli nati con maternità surrogata.