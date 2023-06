Padova. Figli di due mamme, Elisa: «Quella raccomandata ha scombussolato tutta la nostra vita»

PADOVA - «Da quando mia moglie è incinta nostro figlio di 7 anni continua a vantarsi del fatto che avrà due sorelline. Non gli ho ancora detto che per lo Stato non saranno sue sorelle. Non so come dirglielo». Le lacrime scendono sul viso di Elisa Barbugian. Lacrime di rabbia, frustrazione, tristezza. Lei e la moglie sono la seconda coppia (che se ne abbia notizia) ad aver ricevuto la raccomandata che toglie una mamma ai loro figli.