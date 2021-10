Malore improvviso in auto, si schianta da solo e muore

SANT'URBANO - Bilancio drammatico per l’incidente stradale avvenuto poco prima delle 19 di lunedì a Carmignano di Sant’Urbano. All’angolo tra via Mortisia e via Brolo l’uscita di strada autonoma di un’auto non ha lasciato scampo al conducente, un uomo di 70 anni residente a Villa del Conte, Renzo Campei. Lo schianto sarebbe stato causato da un improvviso malore del guidatore. Ai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi, spetta ora il compito di accertarlo.