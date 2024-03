CAMPODARSEGO (PADOVA) - Una ventina di casi di scabbia si sono registrati al centro servizi per anziani Mantegna a Campodarsego. Nella nuova struttura dedicata alla terza e quarta età, con 120 posti letto, tutti accreditati e convenzionati con la Regione e l'Ulss 6 Euganea, in questi giorni si è diffusa la malattia della pelle provocata da un acaro che causa un prurito intenso della cute, soprattutto di notte. La conferma di un contagio che si è sviluppato in pochissimo tempo arriva direttamente da chi gestisce la struttura, il gruppo Gherson.

I casi di scabbia

«Ci sono casi di scabbia ma la situazione è sotto controllo - sostengono i responsabili della società privata che si occupa da alcuni anni della casa di riposo di Campodarsego - Il monitoraggio della situazione è costante e il personale della struttura ha già provveduto a contattare le famiglie degli ospiti del nostro centro. Assieme alle autorità sanitarie competenti stiamo seguendo l'evolversi della situazione. Al momento - tengono a sottolineare i dirigenti della Gherson attraverso le parole dell'addetto stampa della società Simone Nasso - noi ci atteniamo alle direttive dell'Ulss provinciale competente e, cosa importante, non è prevista la chiusura del centro servizi. Lavoreremo in tutti i modi per ridurre la contagiosità della malattia e non lasceremo nulla di intentato per superare, senza allarmismi, questa condizione».

Il contagio

Il contagio della scabbia avviene attraverso il contatto diretto e prolungato con la cute di una persona infetta o indirettamente attraverso la biancheria contaminata da poco tempo. Il periodo per guarire varia tra due e sei settimane come spiega il Sisp, il dipartimento di prevenzione dell'Ulss in una informativa. I gestori del Mantegna sono convinti che al più presto la situazione nei reparti della struttura tornerà nella normalità: «Ai familiari dei nostri ospiti proviamo a trasmettere tranquillità - afferma Gherson - Dopo il Covid non vogliamo creare altre turbative che non aiutano nessuno. La pandemia ha segnato tutti e non vogliamo tornare a rivivere l'incubo dell'isolamento e delle restrizioni. Ripetiamo che la situazione è sotto controllo e presto si risolverà tutto».

La struttura

Il centro servizi anziani di Campodarsego è all'avanguardia in fatto di tecnologie e servizi: dotato di apparecchiature e di impianti innovativi, il centro garantisce ai suoi ospiti residenti standard gestionali di alto livello. Due anni fa il centro Mantegna aveva ottenuto il riconoscimento di un lavoro certosino nell'accogliere anziani e persone fragili. La struttura aveva ottenuto l'accreditamento per ulteriori 24 posti, dopo i primi 96 accreditati a marzo 2021. Essere accreditati con l'Ulss significa poter accogliere anziani e persone fragili con integrazione della retta relativa alla quota sanitaria a carico della Regione, un aspetto importante che pesa sulle famiglie in questo difficile momento.